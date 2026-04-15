Début du challenge Géovélo ! Du 01 au 31 mai, Thônes, Thônes

Début du challenge Géovélo ! Du 01 au 31 mai Vendredi 1 mai, 08h30 Thônes Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-01T08:30:00+02:00 – 2026-05-01T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-01T08:30:00+02:00 – 2026-05-01T23:00:00+02:00

Comment ça fonctionne ?

L’intercommunalité a créé une « communauté » sur l’application Géovélo pour permettre à tous les habitants de participer au défi. L’objectif est de comptabiliser le plus de kilomètres possibles !

N’hésitez plus ! Valorisez vos trajets à vélo tout en représentant votre territoire.

Comment participer ?

1. Créez un compte ou connectez-vous sur Geovelo, via l’application mobile ou sur le site ;

2. Sélectionnez votre « Communauté » en indiquant « Communauté de Communes des Vallées de Thônes » ;

3. Cliquez sur « Rejoindre » ;

4. Télécharger votre trajet, chaque kilomètre compte !

Thônes 14 rue Bienheureux Pierre Favre Thônes 74230 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

La CCVT a besoin de vous ! Lançons-nous dans le challenge Mai à Vélo par l’application Géovélo.