Visite du Musée Patrimonial du Pays de Thônes, Musée Patrimonial du Pays de Thônes et bibliothèque multimédia, Thônes
Visite du Musée Patrimonial du Pays de Thônes, Musée Patrimonial du Pays de Thônes et bibliothèque multimédia, Thônes samedi 23 mai 2026.
Visite du Musée Patrimonial du Pays de Thônes Samedi 23 mai, 20h30 Musée Patrimonial du Pays de Thônes et bibliothèque multimédia Haute-Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Vous pourrez déambuler dans le Musée et découvrir à votre rythme l’histoire du Pays de Thônes et pour les plus jeunes des jeux divers apporteront une note ludique à cette visite.
Musée Patrimonial du Pays de Thônes et bibliothèque multimédia Rue blanche, 74230 Thônes, France Thônes 74230 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0450029692 https://www.espace-museal-thones.fr Le Musée Patrimonial du Pays de Thônes créé en 1937 par François Cochat et rénové en 2016, présente la longue et passionnante histoire des habitants des vallées de Thônes. Il se compose de 3 niveaux à découvrir en famille, entre amis, seul, en groupe…. C’est l’occasion de faire un fabuleux voyage dans le temps et de découvrir une riche collection d’objets qui sont la mémoire des hommes et des femmes d’ici. Centre ville, parkings gratuits à proximité
Vous pourrez déambuler dans le Musée et découvrir à votre rythme l’histoire du Pays de Thônes et pour les plus jeunes des jeux divers apporteront une note ludique à cette visite.
©Musée Patrimonial du Pays de Thônes
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