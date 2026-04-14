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Remise en selle, place avet thônes, Thônes

Remise en selle, place avet thônes, Thônes dimanche 24 mai 2026.

Lieu : place avet thônes

Adresse : place avet, 74230 thones

Ville : 74230 Thônes

Département : Haute-Savoie

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Remise en selle Dimanche 24 mai, 09h00 place avet thônes Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-24T09:00:00+02:00 – 2026-05-24T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-24T09:00:00+02:00 – 2026-05-24T12:00:00+02:00

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La CCVT propose des ateliers de remise en selle à tout adulte sachant déjà pédaler pour reprendre confiance sur la route.

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