Remise en selle, place avet thônes, Thônes

Remise en selle Dimanche 24 mai, 09h00 place avet thônes Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-24T09:00:00+02:00 – 2026-05-24T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-24T09:00:00+02:00 – 2026-05-24T12:00:00+02:00

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La CCVT propose des ateliers de remise en selle à tout adulte sachant déjà pédaler pour reprendre confiance sur la route.