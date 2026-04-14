Projection ciné – La France Cyclable de Jérôme Zindy, Thônes, Thônes

Projection ciné – La France Cyclable de Jérôme Zindy Mercredi 6 mai, 20h00 Thônes Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T20:00:00+02:00 – 2026-05-06T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-06T20:00:00+02:00 – 2026-05-06T22:00:00+02:00

Une série de 12 épisodes de 4 minutes vous est proposé dans laquelle le vélo-reporter Jérôme ZINDY part à la rencontre de territoires plus durables, en prônant l’usage des modes actifs. Le vélo-reporter met en lumière des initiatives locales inspirantes aux quatre coins de l’hexagone, en ne se déplaçant qu’en train, à vélo ou encore en véhicule intermédiaire.

Rendez-vous au siège de la Communauté de Communes des Vallées de Thônes, 14 rue du Bienheureux Pierre Favre 74230 THÔNES.

Thônes 14 rue Bienheureux Pierre Favre Thônes 74230 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Diffusion de la websérie La France Cyclable de Jérôme ZINDY, suivi d’un débat / discussion autour de ce sujet d’actualité ! Rendez-vous au siège de la Communauté de Communes des Vallées de Thônes