Lecture illustrée, retour à la Seconde Guerre Mondiale, ici !, Musée Patrimonial du Pays de Thônes et bibliothèque multimédia, Thônes

Lecture illustrée, retour à la Seconde Guerre Mondiale, ici ! Samedi 23 mai, 21h00 Musée Patrimonial du Pays de Thônes et bibliothèque multimédia Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

A 21h, le musée vous propose une lecture illustrée : » Destins de résistants, Plateau des Glières 1944 « , 2 histoires vraies, sorties des réserves du musée.

Musée Patrimonial du Pays de Thônes et bibliothèque multimédia Rue blanche, 74230 Thônes, France Thônes 74230 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0450029692 https://www.espace-museal-thones.fr Le Musée Patrimonial du Pays de Thônes créé en 1937 par François Cochat et rénové en 2016, présente la longue et passionnante histoire des habitants des vallées de Thônes. Il se compose de 3 niveaux à découvrir en famille, entre amis, seul, en groupe…. C’est l’occasion de faire un fabuleux voyage dans le temps et de découvrir une riche collection d’objets qui sont la mémoire des hommes et des femmes d’ici. Centre ville, parkings gratuits à proximité

A 21h, le musée vous propose une lecture illustrée : » Destins de résistants, Plateau des Glières 1944 « , 2 histoires vraies, sorties des réserves du musée.

©Musée Patrimonial du Pays de Thônes