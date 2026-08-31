Informations pratiques

Carcassonne

DÉBUTER AUX ARCHIVES

41 Avenue Claude Bernard Carcassonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-13 14:30:00

fin : 2026-10-13 16:30:00

Date(s) :

2026-10-13

Comment les archives sont-elles classées ? Qu’est-ce qu’un cadre de classement ? Un instrument de recherche ? Comment les utiliser ? Participez à cet atelier pour découvrir les éléments indispensables pour entreprendre une recherche en archives. Il comprendra une visite du bâtiment pour découvrir le fonctionnement de notre service et suivre un document de son arrivée aux AD à sa communication en salle de lecture, ainsi qu’une présentation des usuels de la salle de lecture.

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41 Avenue Claude Bernard Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 31 54 archives@aude.fr

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English :

How are archival records organized? What is a finding aid? What is a research tool? How do you use them? Join this workshop to learn the essentials of conducting archival research. The workshop will include a tour of the building to learn how our department operates and to follow a document from the time it arrives at the Archives until it is made available in the reading room, as well as a presentation on the reading room’s standard procedures.

L’événement DÉBUTER AUX ARCHIVES Carcassonne a été mis à jour le 2026-08-31 par