Déchiffrer les écritures anciennes, Archives municipales de Rennes, Rennes

Déchiffrer les écritures anciennes Jeudi 4 juin, 18h00 Archives municipales de Rennes Ille-et-Vilaine

Gratuit. Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T18:00:00+02:00 – 2026-06-04T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-04T18:00:00+02:00 – 2026-06-04T19:30:00+02:00

Venez vous initier ou vous entraîner à la lecture des écritures, à partir d’une sélection de documents du 16e au 20e siècle, conservés aux Archives de Rennes.

Archives municipales de Rennes 18 Avenue Jules Ferry, Rennes, France Rennes 35700 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://urls.fr/2l9wgB »}]

Venez vous initier ou vous entraîner à la lecture des écritures, à partir d’une sélection de documents du 16e au 20e siècle, conservés aux Archives de Rennes. patrimoine culture

@Archives de Rennes