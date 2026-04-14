Déclics : ateliers numériques. Cybersécurité au quotidien., Bibliothèque de la Grand’Mare, Rouen
Déclics : ateliers numériques. Cybersécurité au quotidien., Bibliothèque de la Grand’Mare, Rouen samedi 20 juin 2026.
Déclics : ateliers numériques. Cybersécurité au quotidien. Samedi 20 juin, 14h00 Bibliothèque de la Grand’Mare Seine-Maritime
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T14:00:00+02:00 – 2026-06-20T15:30:00+02:00
Fin : 2026-06-20T14:00:00+02:00 – 2026-06-20T15:30:00+02:00
Entre mails douteux, mots de passe oubliés et appareils vulnérables, naviguer sur Internet peut devenir un vrai casse-tête. Cet atelier pratique vous montre comment protéger vos données, sécuriser vos comptes et adopter les bons réflexes au quotidien. Interactif et accessible, il vous aide à naviguer en toute confiance et à profiter du numérique en toute sécurité.
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Cet atelier pratique vous montre comment protéger vos données, sécuriser vos comptes et adopter les bons réflexes au quotidien
© Gerd Altmann de Pixabay
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