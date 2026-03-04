Déclics : ateliers numériques. Cybersécurité au quotidien., Bibliothèque Parment, Rouen

Déclics : ateliers numériques. Cybersécurité au quotidien. Samedi 27 juin, 14h00 Bibliothèque Parment Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T15:30:00+02:00

Entre mails douteux, mots de passe oubliés et appareils vulnérables, naviguer sur Internet peut devenir un vrai casse-tête. Cet atelier pratique vous montre comment protéger vos données, sécuriser vos comptes et adopter les bons réflexes au quotidien. Interactif et accessible, il vous aide à naviguer en toute confiance et à profiter du numérique en toute sécurité.

Bibliothèque Parment 8 All. Eugène Delacroix, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie

