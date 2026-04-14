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Déclics : ateliers numériques. Reprendre le contrôle de ses données personnelles, Bibliothèque Saint-Sever, Rouen

Déclics : ateliers numériques. Reprendre le contrôle de ses données personnelles, Bibliothèque Saint-Sever, Rouen

Déclics : ateliers numériques. Reprendre le contrôle de ses données personnelles, Bibliothèque Saint-Sever, Rouen jeudi 30 avril 2026.

Lieu : Bibliothèque Saint-Sever

Adresse : 65 Avenue de Bretagne, 76100 Rouen

Ville : 76100 Rouen

Département : Seine-Maritime

Début : jeudi 30 avril 2026

Fin : jeudi 30 avril 2026

Tarif : Gratuit, sur inscription

Déclics : ateliers numériques. Reprendre le contrôle de ses données personnelles Jeudi 30 avril, 14h00 Bibliothèque Saint-Sever Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-30T14:00:00+02:00 – 2026-04-30T15:30:00+02:00
Fin : 2026-04-30T14:00:00+02:00 – 2026-04-30T15:30:00+02:00

Chaque clic laisse une trace ! Venez apprendre à comprendre et contrôler votre empreinte numérique. Cet atelier pratique vous montre comment protéger vos données, gérer vos informations en ligne et naviguer sur Internet en toute sécurité. Reprenez le contrôle de votre vie numérique !

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Chaque clic laisse une trace ! Venez apprendre à comprendre et contrôler votre empreinte numérique.

© Gerd Altmann de Pixabay

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