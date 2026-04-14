Déclics : ateliers numériques. Reprendre le contrôle de ses données personnelles, Bibliothèque Simone de Beauvoir, Rouen

Déclics : ateliers numériques. Reprendre le contrôle de ses données personnelles Vendredi 17 avril, 14h00 Bibliothèque Simone de Beauvoir Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T14:00:00+02:00 – 2026-04-17T15:30:00+02:00

Fin : 2026-04-17T14:00:00+02:00 – 2026-04-17T15:30:00+02:00

Chaque clic laisse une trace ! Venez apprendre à comprendre et contrôler votre empreinte numérique. Cet atelier pratique vous montre comment protéger vos données, gérer vos informations en ligne et naviguer sur Internet en toute sécurité. Reprenez le contrôle de votre vie numérique !

Bibliothèque Simone de Beauvoir 42, rue Henri II Plantagenêt, Rouen Rouen 76100 Quartier Grammont Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/declics-ateliers-numeriques-reprendre-le-controle-de-ses-donnees-personnelles »}]

Chaque clic laisse une trace ! Venez apprendre à comprendre et contrôler votre empreinte numérique.

© Gerd Altmann de Pixabay