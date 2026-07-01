Déclics, petit théâtre photographique, Centre d’art et de photographie Lumière d’Encre, Céret

Informations pratiques

Déclics, petit théâtre photographique 7 et 8 novembre Centre d’art et de photographie Lumière d’Encre Pyrénées-Orientales

Limité à 15 places par jour

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-07T10:00:00+01:00 – 2026-11-07T18:00:00+01:00

Fin : 2026-11-08T10:00:00+01:00 – 2026-11-08T18:00:00+01:00

Entre théâtre et photographie, bienvenue dans des paysages imaginaires !

Cet atelier vous propose de mettre en image vos rêves en jouant avec les objets, les matières et les mots pour créer des photomontages poétiques réalisés à l’ancienne. À partir de quelques accessoires, d’un peu de colle, d’une paire de ciseaux, de lumière et surtout les traces des surréalistes, emprunter les chemins de la poésie, réveiller le philosophe en soi ou laisser s’exprimer l’enfant qui sommeille.

Au fil de l’expérience, les participants composent une maquette sensible et onirique dans laquelle ils deviennent à la fois auteur, personnage principal, décorateur et éclairagiste de leur propre univers.

Pensé comme un moment privilégié de création et de partage, l’atelier se vit seul, à deux ou en petit groupe. Le parcours dure environ 45 minutes et permet d’accueillir jusqu’à 6 ateliers en simultané. À l’issue de l’expérience, chacun repart avec le tirage de sa création.

Ce projet est réalisé dans le cadre de la Traversée Photographique, un programme d’événements proposé par le réseau Diagonal labellisé Bicentenaire de la Photographie par le ministère de la Culture et s’inscrit dans la programmation officielle du 1er septembre 2026 au 30 septembre 2027.

Centre d’art et de photographie Lumière d’Encre Place Pablo Picasso 66400 Céret Céret 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie https://www.lumieredencre.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.lumieredencre.fr »}]

Entre théâtre et photographie, bienvenue dans des paysages imaginaires !

Photographie réalisée dans le cadre du projet “ Déclics ” © Benjamin Teissèdre.