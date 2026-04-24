Déclics : rendez-vous numériques individuels, Bibliothèque de la Grand’Mare, Rouen
Déclics : rendez-vous numériques individuels, Bibliothèque de la Grand’Mare, Rouen samedi 20 juin 2026.
Déclics : rendez-vous numériques individuels Samedi 20 juin, 15h45 Bibliothèque de la Grand’Mare Seine-Maritime
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T15:45:00+02:00 – 2026-06-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-20T15:45:00+02:00 – 2026-06-20T16:30:00+02:00
Vous avez des questions sur votre PC, smartphone ou tablette ?Venez à nos rendez-vous individuels pour résoudre vos soucis numériques ! Nous vous aiderons à mieux utiliser vos appareils, vos logiciels ou à résoudre des problèmes techniques.Important : Si votre problème est lié à votre matériel, n’oubliez pas de l’apporter !Ces sessions sont personnalisées et adaptées à vos besoins.
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Venez à nos rendez-vous individuels pour résoudre vos soucis numériques.
© Gerd Altmann de Pixabay
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