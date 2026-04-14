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Déclics : rendez-vous numériques individuels, Bibliothèque Saint-Sever, Rouen

Déclics : rendez-vous numériques individuels, Bibliothèque Saint-Sever, Rouen

Déclics : rendez-vous numériques individuels, Bibliothèque Saint-Sever, Rouen jeudi 30 avril 2026.

Lieu : Bibliothèque Saint-Sever

Adresse : 65 Avenue de Bretagne, 76100 Rouen

Ville : 76100 Rouen

Département : Seine-Maritime

Début : jeudi 30 avril 2026

Fin : jeudi 30 avril 2026

Tarif : Gratuit, sur inscription

Déclics : rendez-vous numériques individuels Jeudi 30 avril, 15h45 Bibliothèque Saint-Sever Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-30T15:45:00+02:00 – 2026-04-30T16:30:00+02:00
Fin : 2026-04-30T15:45:00+02:00 – 2026-04-30T16:30:00+02:00

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Venez à nos rendez-vous individuels pour résoudre vos soucis numériques.

© Gerd Altmann de Pixabay

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