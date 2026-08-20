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AGENDA · Noyal-Châtillon-sur-Seiche

Déco durable Route de Châtillon sur Seiche 35200 Rennes Noyal-Châtillon-sur-Seiche

dimanche 22 novembre 2026 · Route de Châtillon sur Seiche 35200 Rennes · Noyal-Châtillon-sur-Seiche

Informations pratiques

Début
dimanche 22 novembre 2026
Fin
dimanche 22 novembre 2026
Lieu
Route de Châtillon sur Seiche 35200 Rennes
Adresse
Route de Châtillon sur Seiche 35200 Rennes
Ville
35230 Noyal-Châtillon-sur-Seiche
Département
Ille-et-Vilaine

Déco durable Route de Châtillon sur Seiche 35200 Rennes Noyal-Châtillon-sur-Seiche Dimanche 22 novembre, 14h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Marché du réemploi : créer, réparer, transformer.

Marché du réemploi dans la cour de la ferme.
Découverte de savoir-faire traditionnels, comme le travail de l’osier.
Ateliers et démonstrations de réparation ou de customisation pour des objets du quotidien sains et uniques.
Journée organisée en partenariat avec la Direction des déchets de Rennes Métropole, dans le cadre de la Semaine européenne de réduction des déchets.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-11-22T14:00:00.000+01:00
Fin : 2026-11-22T18:00:00.000+01:00

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 0299513815 ecomusee.rennes@rennesmetropole.fr https://www.ecomusee-rennes-metropole.fr/agenda/

Route de Châtillon sur Seiche 35200 Rennes Route de Châtillon sur Seiche 35200 Rennes Noyal-sur-Seiche Noyal-Châtillon-sur-Seiche 35230 Ille-et-Vilaine


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