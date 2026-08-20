Déco durable Route de Châtillon sur Seiche 35200 Rennes Noyal-Châtillon-sur-Seiche
dimanche 22 novembre 2026 · Route de Châtillon sur Seiche 35200 Rennes · Noyal-Châtillon-sur-Seiche
Informations pratiques
Déco durable Route de Châtillon sur Seiche 35200 Rennes Noyal-Châtillon-sur-Seiche Dimanche 22 novembre, 14h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit
Marché du réemploi : créer, réparer, transformer.
Marché du réemploi dans la cour de la ferme.
Découverte de savoir-faire traditionnels, comme le travail de l’osier.
Ateliers et démonstrations de réparation ou de customisation pour des objets du quotidien sains et uniques.
Journée organisée en partenariat avec la Direction des déchets de Rennes Métropole, dans le cadre de la Semaine européenne de réduction des déchets.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-11-22T14:00:00.000+01:00
Fin : 2026-11-22T18:00:00.000+01:00
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0299513815 ecomusee.rennes@rennesmetropole.fr https://www.ecomusee-rennes-metropole.fr/agenda/
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