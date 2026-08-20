Informations pratiques

Déco durable Route de Châtillon sur Seiche 35200 Rennes Noyal-Châtillon-sur-Seiche Dimanche 22 novembre, 14h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Marché du réemploi : créer, réparer, transformer.

Marché du réemploi dans la cour de la ferme.

Découverte de savoir-faire traditionnels, comme le travail de l’osier.

Ateliers et démonstrations de réparation ou de customisation pour des objets du quotidien sains et uniques.

Journée organisée en partenariat avec la Direction des déchets de Rennes Métropole, dans le cadre de la Semaine européenne de réduction des déchets.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-22T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-11-22T18:00:00.000+01:00

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0299513815 ecomusee.rennes@rennesmetropole.fr https://www.ecomusee-rennes-metropole.fr/agenda/

Route de Châtillon sur Seiche 35200 Rennes Route de Châtillon sur Seiche 35200 Rennes Noyal-sur-Seiche Noyal-Châtillon-sur-Seiche 35230 Ille-et-Vilaine



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