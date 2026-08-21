Déco durable, Route de Châtillon sur Seiche 35200 Rennes, Noyal-Châtillon-sur-Seiche

Informations pratiques

Déco durable Dimanche 22 novembre, 14h00 Route de Châtillon sur Seiche 35200 Rennes Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-22T14:00:00+01:00 – 2026-11-22T18:00:00+01:00

Fin : 2026-11-22T14:00:00+01:00 – 2026-11-22T18:00:00+01:00

Marché du réemploi dans la cour de la ferme.

Découverte de savoir-faire traditionnels, comme le travail de l’osier.

Ateliers et démonstrations de réparation ou de customisation pour des objets du quotidien sains et uniques.

Journée organisée en partenariat avec la Direction des déchets de Rennes Métropole, dans le cadre de la Semaine européenne de réduction des déchets.

Route de Châtillon sur Seiche 35200 Rennes Route de Châtillon sur Seiche 35200 Rennes Noyal-Châtillon-sur-Seiche 35230 Noyal-sur-Seiche Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 0299513815 »}, {« type »: « email », « value »: « ecomusee.rennes@rennesmetropole.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ecomusee-rennes-metropole.fr/agenda/ »}]

Marché du réemploi : créer, réparer, transformer.