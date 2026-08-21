Miel et abeilles, Route de Châtillon sur Seiche 35200 Rennes, Noyal-Châtillon-sur-Seiche
dimanche 6 septembre 2026 · Route de Châtillon sur Seiche 35200 Rennes · Noyal-Châtillon-sur-Seiche
Informations pratiques
Miel et abeilles Dimanche 6 septembre, 14h00 Route de Châtillon sur Seiche 35200 Rennes Ille-et-Vilaine
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-06T14:00:00+02:00 – 2026-09-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-06T14:00:00+02:00 – 2026-09-06T18:00:00+02:00
Assistez à la récolte du miel et plongez dans l’univers fascinant des abeilles !
Une journée unique et animée pour explorer leur rôle crucial dans la biodiversité et leur place dans l’histoire :
- Extraction de miel en direct et dégustation
- Rencontres avec des passionnés et jeux en famille
- Stand de vente : repartez avec les délicieux produits de la ruche !
Une immersion captivante pour petits et grands curieux.
En partenariat avec la LPO, la GDSA et Pacific Planet.
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Assistez à la récolte du miel et plongez dans l’univers fascinant des abeilles !
Hervé Ronné
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