Miel et abeilles, Route de Châtillon sur Seiche 35200 Rennes, Noyal-Châtillon-sur-Seiche

dimanche 6 septembre 2026 · Route de Châtillon sur Seiche 35200 Rennes · Noyal-Châtillon-sur-Seiche

Informations pratiques

Miel et abeilles Dimanche 6 septembre, 14h00 Route de Châtillon sur Seiche 35200 Rennes Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-06T14:00:00+02:00 – 2026-09-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-06T14:00:00+02:00 – 2026-09-06T18:00:00+02:00

Assistez à la récolte du miel et plongez dans l’univers fascinant des abeilles !

Une journée unique et animée pour explorer leur rôle crucial dans la biodiversité et leur place dans l’histoire :

Extraction de miel en direct et dégustation

Rencontres avec des passionnés et jeux en famille

Stand de vente : repartez avec les délicieux produits de la ruche !

Une immersion captivante pour petits et grands curieux.

En partenariat avec la LPO, la GDSA et Pacific Planet.

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Assistez à la récolte du miel et plongez dans l’univers fascinant des abeilles !

Hervé Ronné