Décodez les erreurs !, La Turbine sciences, Annecy
Décodez les erreurs !, La Turbine sciences, Annecy samedi 23 mai 2026.
Décodez les erreurs ! Samedi 23 mai, 19h00 La Turbine sciences Haute-Savoie
Entrée par la Place des Arts de Cran-Gevrier-Annecy. Accès libre dans la limite de la jauge autorisée.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Dans l’espace numérique plus rien ne fonctionne correctement. Les jeux vidéo se mettent à bugger. Les robots roulent à l’envers, foncent dans les obstacles, peut-être ont-ils repris le contrôle ?
Nous avons besoin d’une équipe de programmeur·euse·s prêt·e·s à remettre de l’ordre !
La Turbine sciences Place Chorus 74960 Annecy Annecy 74960 Cran-Gevrier Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 85 46 74 30 http://laturbine.annecy.fr Bus ligne 1 – arrêt Chorus ; parking souterrain Chorus ; accès personnes à mobilité réduite
Dans l’espace numérique plus rien ne fonctionne correctement. Les jeux vidéo se mettent à bugger. Les robots roulent à l’envers, foncent dans les obstacles, peut-être ont-ils repris le contrôle ?
©La Turbine sciences
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