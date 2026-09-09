Decorado | La perle du mois, Cinémas Le Méjan Actes Sud, Arles

Informations pratiques

Decorado | La perle du mois Dimanche 27 septembre, 18h30 Cinémas Le Méjan Actes Sud Bouches-du-Rhône

Tarifs habituels du cinéma

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-27T18:30:00+02:00 – 2026-09-27T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-27T18:30:00+02:00 – 2026-09-27T20:30:00+02:00

Synopsis :

Arnold, une souris au chômage, traverse une crise existentielle. Il vit dans une ville ou l’entreprise A.L.M.A. dirige tout. Contrairement à sa femme María, il a depuis longtemps l’impression que ce monde est irréel. Décidant de se rebeller, il élabore un plan astucieux pour s’échapper de la ville.

Réalisation : Alberto Vázquez

Interdit -12 ans

Cinémas Le Méjan Actes Sud 23, place Nina Berberova, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 99 53 52 http://www.cinemas-actes-sud.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0490995352 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.cinemas-actes-sud.fr/ »}]

La Perle est consacrée à un film rare, passé à travers les radars, et que nous avions absolument envie de vous présenter. La séance est présentée et se clôture par un échange avec l’équipe du Méjan. La perle du mois Projection