Découpe artistique des fruits et légumes, Maison du jardinier et de la nature en ville, Bordeaux
vendredi 28 août 2026 · Maison du jardinier et de la nature en ville · Bordeaux
Informations pratiques
Découpe artistique des fruits et légumes Vendredi 28 août, 14h30 Maison du jardinier et de la nature en ville Gironde
Gratuit, sur inscription uniquement
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-28T14:30:00+02:00 – 2026-08-28T16:30:00+02:00
Fin : 2026-08-28T14:30:00+02:00 – 2026-08-28T16:30:00+02:00
Découvrez l’art fascinant de la sculpture sur fruits et légumes et apprenez à sublimer vos plats avec des créations aussi belles que savoureuses. Repartez avec des techniques simples à reproduire chez vous pour émerveiller vos proches et transformer chaque repas en un moment inoubliable.
Maison du jardinier et de la nature en ville 174 rue Mandron 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 43 28 90 https://www.bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/bordeauxparcsrives [{« type »: « email », « value »: « maisondujardinier@mairie-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0556432890 »}] C’est à deux pas du Grand Parc, au beau milieu des 4 hectares de cette ancienne propriété devenue le parc Rivière, que l’on trouve la Maison du jardinier et de la nature en ville. Installé dans les écuries rénovées d’un vieux château, ce lieu a pour mission de sensibiliser le public au jardinage écologique et à ses vertus. Entrées : rue de Rivière, rue Camille-Godard, rue Mandron
Accessible à pied, à vélo, en transports en commun
Bus 9 (arrêt Mandron)
Bus 15 (arrêt Poirson)
Bus 82 (arrêt Parc Rivière)
Tram C (arrêt Barrière du Médoc ou Croix de Seguey)
Tram D (arrêt Camille Godard)
Aussi bon à manger qu’à voir maison jardinier
FERME TERRE D’AMOUR
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