Informations pratiques

La Tour-sur-Orb

DÉCOUVERTE AUTONOME DU FOUR A CHAUX DE LA TOUR-SUR-ORB

54 Avenue du Four à Chaux La Tour-sur-Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Découverte du Four à chaux lors de visites interactives et immersives pendant deux jours et vidéo-projection architecturale le samedi à la nuit tombée.

Cette année, vous pourrez découvrir l’histoire de ce lieu emblématique de la révolution industrielle du XIXème siècle et son impressionnante architecture au cours d’animations innovantes

– des visites en autonomie grâce à un dispositif interactif (munissez vous d’un smartphone),

le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17 et le dimanche 20 septembre de 10h à 12 et 14h à 16h

– des visites commentées illustrées par des reconstitutions audio de personnages ayant marqué l’histoire du lieu (durée 1h)

le samedi 19 septembre à 17h et le dimanche 20 septembre à 11h et à 16h

– une vidéo-projection architecturale les façades du four à chaux vont s’illuminer et s’animer sous vos yeux à la nuit tombée! (durée 1h30)

le samedi 19 septembre à 20h30

et enfin une expo photo au cœur de la caravane

samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10 à 18h.

Petite restauration et buvette prévue le samedi 19 septembre de 18h à 20h.

Participation libre au profit de l’association

Information 06 30 55 83 14 .

54 Avenue du Four à Chaux La Tour-sur-Orb 34260 Hérault Occitanie +33 6 30 55 83 14

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English : DÉCOUVERTE AUTONOME DU FOUR A CHAUX DE LA TOUR-SUR-ORB

Discover the Lime Kiln with interactive and immersive tours over two days, and an architectural video projection at dusk on Saturday.

L’événement DÉCOUVERTE AUTONOME DU FOUR A CHAUX DE LA TOUR-SUR-ORB La Tour-sur-Orb a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 ADT34