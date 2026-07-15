Informations pratiques

La Tour-sur-Orb

RANDONNÉ PATRIMOINE ET GOURMANDISES

Four à chaux La Tour-sur-Orb Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Randonnée patrimoine et gourmandises à La Tour sur Orb

8 Sites patrimoniaux à découvrir

8 Pauses gourmandes

Un parcours de 12km avec un dénivelé de 300m+

Nombre de places limité

Inscription dur helloasso. Info au 04 67 97 13 17 ou aufouretaulevain.fr

Prix 15€ >13ans et 10€/enf (8-12ans). Age mini 8 ans

Prévoir eau, chaussures et bâtons

Randonnée patrimoine et gourmandises à La Tour sur Orb

8 Sites patrimoniaux à découvrir

8 Pauses gourmandes

Un parcours de 12km avec un dénivelé de 300m+

Nombre de places limité

Inscription dur helloasso. Info au 04 67 97 13 17 ou aufouretaulevain.fr

Prix 15€ >13ans et 10€/enf (8-12ans). Age mini 8 ans

Prévoir eau, chaussures et bâtons .

Four à chaux La Tour-sur-Orb 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 97 13 17

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Heritage and Culinary Hike in La Tour-sur-Orb

8 Heritage Sites to Discover

8 Culinary Stops

A 12-km route with an elevation gain of 300 m+

Limited availability

Register on Helloasso. For more information, call 04 67 97 13 17 or visit aufouretaulevain.fr

Price: 15? for ages 13 and up and 10? per child (ages 8–12). Minimum age: 8 years

Bring water, hiking shoes, and trekking poles

L’événement RANDONNÉ PATRIMOINE ET GOURMANDISES La Tour-sur-Orb a été mis à jour le 2026-07-15 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB