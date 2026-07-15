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AGENDA · La Tour-sur-Orb

RANDONNÉ PATRIMOINE ET GOURMANDISES La Tour-sur-Orb

samedi 29 août 2026 · La Tour-sur-Orb

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Adresse
Four à chaux
Ville
34260 La Tour-sur-Orb
Département
Hérault
Tarif
15 15 15

La Tour-sur-Orb

RANDONNÉ PATRIMOINE ET GOURMANDISES

Four à chaux La Tour-sur-Orb Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Randonnée patrimoine et gourmandises à La Tour sur Orb
8 Sites patrimoniaux à découvrir
8 Pauses gourmandes
Un parcours de 12km avec un dénivelé de 300m+
Nombre de places limité
Inscription dur helloasso. Info au 04 67 97 13 17 ou aufouretaulevain.fr
Prix 15€ >13ans et 10€/enf (8-12ans). Age mini 8 ans
Prévoir eau, chaussures et bâtons
Randonnée patrimoine et gourmandises à La Tour sur Orb
8 Sites patrimoniaux à découvrir
8 Pauses gourmandes
Un parcours de 12km avec un dénivelé de 300m+
Nombre de places limité
Inscription dur helloasso. Info au 04 67 97 13 17 ou aufouretaulevain.fr
Prix 15€ >13ans et 10€/enf (8-12ans). Age mini 8 ans
Prévoir eau, chaussures et bâtons   .

Four à chaux La Tour-sur-Orb 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 97 13 17 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Heritage and Culinary Hike in La Tour-sur-Orb
8 Heritage Sites to Discover
8 Culinary Stops
A 12-km route with an elevation gain of 300 m+
Limited availability
Register on Helloasso. For more information, call 04 67 97 13 17 or visit aufouretaulevain.fr
Price: 15? for ages 13 and up and 10? per child (ages 8–12). Minimum age: 8 years
Bring water, hiking shoes, and trekking poles

L’événement RANDONNÉ PATRIMOINE ET GOURMANDISES La Tour-sur-Orb a été mis à jour le 2026-07-15 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

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