Visite commentée du four à chaux, Four à chaux de La Tour-sur-Orb, La Tour-sur-Orb

samedi 19 septembre 2026 · Four à chaux de La Tour-sur-Orb · La Tour-sur-Orb

Informations pratiques

Visite commentée du four à chaux 19 et 20 septembre Four à chaux de La Tour-sur-Orb Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Au cours de cette visite commentée, remontez le temps à la rencontre des personnages qui ont fait vivre ce lieu.

Vous découvrirez son histoire, son architecture et les secrets de fabrication de la chaux.

Durée de la visite : 1h.

Four à chaux de La Tour-sur-Orb 54 avenue du four à chaux, 34260 La Tour-sur-Orb La Tour-sur-Orb 34260 Hérault Occitanie https://www.fourachauxlatoursurorb.fr/ Unique en Occitanie, cette ancienne usine de production de chaux date de la fin du XIXe et du début du XXe siècle.

Protégée au titre des Monuments historiques et récemment restaurée, elle comprend la carrière, la bluterie, le bâtiment des fours à chaux et l’écurie (actuelle maison d’habitation). La chaux produite a servi à l’édification des ouvrages d’art de la ligne de chemin de fer de Graissessac à Béziers et a ainsi contribué à l’essor économique de la région des Hauts Cantons de l’Hérault.

Des visites commentées sont proposées toute l’année, sur rendez-vous. D 35

Au cours de cette visite commentée, remontez le temps à la rencontre des personnages qui ont fait vivre ce lieu.

©Annick.Jeanjean