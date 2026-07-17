Plongée photographique « Au cœur de la caravane », Four à chaux de La Tour-sur-Orb, La Tour-sur-Orb

Informations pratiques

Plongée photographique « Au cœur de la caravane » 19 et 20 septembre Four à chaux de La Tour-sur-Orb Hérault

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

« Au cœur de la caravane » est une série de photographies consacrée à la caravane du Tour de France cycliste.

Bien plus qu’une course, le Tour de France est une véritable fête populaire, un rituel collectif au cours duquel la caravane publicitaire occupe une place centrale. Klaxons, musique et cadeaux lancés à la volée font monter l’enthousiasme bien avant le passage des coureurs.

Réalisée au départ de l’étape de Montpellier, le 22 juillet 2025, cette série cherche à saisir cette ferveur unique : l’émotion, la liesse partagée et la joie simple d’un public rassemblé.

La série a été sélectionnée au festival Off Objectif Image Pays Catalan 2026.

Four à chaux de La Tour-sur-Orb 54 avenue du four à chaux, 34260 La Tour-sur-Orb La Tour-sur-Orb 34260 Hérault Occitanie https://www.fourachauxlatoursurorb.fr/ Unique en Occitanie, cette ancienne usine de production de chaux date de la fin du XIXe et du début du XXe siècle.

Protégée au titre des Monuments historiques et récemment restaurée, elle comprend la carrière, la bluterie, le bâtiment des fours à chaux et l’écurie (actuelle maison d’habitation). La chaux produite a servi à l’édification des ouvrages d’art de la ligne de chemin de fer de Graissessac à Béziers et a ainsi contribué à l’essor économique de la région des Hauts Cantons de l’Hérault.

Des visites commentées sont proposées toute l’année, sur rendez-vous. D 35

** »Au coeur de la caravane »** est une série de photo-reportage relative à la caravane du tour de France cycliste. Le Tour de France cycliste est bien plus qu’une course. C’est une fête populaire, un…

©AnnickJeanjean