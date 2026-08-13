VISITE COMMENTÉE DU FOUR A CHAUX DE LA TOUR-SUR-ORB La Tour-sur-Orb

Informations pratiques

La Tour-sur-Orb

VISITE COMMENTÉE DU FOUR A CHAUX DE LA TOUR-SUR-ORB

54 Avenue du Four à Chaux La Tour-sur-Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

le samedi 19 septembre à 17h et le dimanche 20 septembre à 11h et à 16h

L’association des amis du Four à Chaux de La Tour sur Orb vous proposent des visites commentées illustrées par des reconstitutions audio de personnages ayant marqué l’histoire du lieu (durée 1h)

Participation libre au profit de l’association

Information 06 30 55 83 14

Cette année, vous pourrez découvrir l’histoire de ce lieu emblématique de la révolution industrielle du XIXème siècle et son impressionnante architecture au cours d’animations innovantes

– des visites en autonomie grâce à un dispositif interactif (munissez vous d’un smartphone),

le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17 et le dimanche 20 septembre de 10h à 12 et 14h à 16h

– des visites commentées illustrées par des reconstitutions audio de personnages ayant marqué l’histoire du lieu (durée 1h)

le samedi 19 septembre à 17h et le dimanche 20 septembre à 11h et à 16h

– une vidéo-projection architecturale les façades du four à chaux vont s’illuminer et s’animer sous vos yeux à la nuit tombée! (durée 1h30)

le samedi 19 septembre à 20h30

et enfin une expo photo au cœur de la caravane

samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10 à 18h.

Petite restauration et buvette prévue le samedi 19 septembre de 18h à 20h.

Participation libre au profit de l’association

Information 06 30 55 83 14 .

54 Avenue du Four à Chaux La Tour-sur-Orb 34260 Hérault Occitanie +33 6 30 55 83 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : VISITE COMMENTÉE DU FOUR A CHAUX DE LA TOUR-SUR-ORB

Saturday, September 19, at 5:00 p.m., and Sunday, September 20, at 11:00 a.m. and 4:00 p.m.

The Friends of the Four %E0 Chaux Association in La Tour-sur-Orb invites you to guided tours featuring audio reenactments of figures who have shaped the history of the site (duration: 1 hour)

Donations are welcome to benefit the association

Information: 06 30 55 83 14

L’événement VISITE COMMENTÉE DU FOUR A CHAUX DE LA TOUR-SUR-ORB La Tour-sur-Orb a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB