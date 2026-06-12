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Découverte broderie et goûter healthy Ma pause marché Bayeux

Découverte broderie et goûter healthy Ma pause marché Bayeux

Découverte broderie et goûter healthy Ma pause marché Bayeux samedi 13 juin 2026.

Lieu : Ma pause marché

Adresse : 48 rue saint Malo

Ville : 14400 Bayeux

Département : Calvados

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Bayeux

Découverte broderie et goûter healthy

Ma pause marché 48 rue saint Malo Bayeux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 18:00:00

Date(s) :
2026-06-13

Venez découvrir la broderie de Sully !
Venez avec votre sac, vêtements … à broder, sur place ou sur commande.

Offre spéciale goûter healthy et sans gluten.
Samedi 13 juin, venez découvrir la broderie de Sully !
Venez avec votre sac, vêtements … à broder, sur place ou sur commande.

Offre spéciale goûter healthy et sans gluten.   .

Ma pause marché 48 rue saint Malo Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 9 87 18 75 67  mapausemarche14@gmail.com

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English : Découverte broderie et goûter healthy

Come and discover la broderie de Sully !
Come with your bag, clothes … to embroider, on the spot or on order.

Special healthy and gluten-free snack offer.

L’événement Découverte broderie et goûter healthy Bayeux a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Bayeux Intercom

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