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Découverte commentée de l’église protestante sous les Platanes, Eglise protestante sous les Platanes, Illkirch-Graffenstaden

dimanche 20 septembre 2026 · Eglise protestante sous les Platanes · Illkirch-Graffenstaden

Découverte commentée de l’église protestante sous les Platanes, Eglise protestante sous les Platanes, Illkirch-Graffenstaden

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise protestante sous les Platanes
Adresse
1 Sous les Platanes, 67400 Illkirch-Graffenstaden
Ville
67400 Illkirch-Graffenstaden
Département
Bas-Rhin
Tarif
Rendez-vous devant l'église

Découverte commentée de l’église protestante sous les Platanes Dimanche 20 septembre, 09h00 Eglise protestante sous les Platanes Bas-Rhin

Rendez-vous devant l’église

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T09:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T09:45:00+02:00

Venez visiter l’église protestante Sous les Platanes et le cimetière attenant. Un lieu de culte sobre et lumineux, au cœur d’un quartier marqué par l’évolution urbaine et spirituelle.

Eglise protestante sous les Platanes 1 Sous les Platanes, 67400 Illkirch-Graffenstaden Illkirch-Graffenstaden 67400 Bas-Rhin Grand Est Fondée en 1525, la paroisse protestante d’Illkirch-Graffenstaden n’a pas toujours pratiqué son culte à l’église Sous les Platanes.

Jusqu’en 1678, les protestants de la commune se rassemblaient dans l’église dédiée à saint Nicolas et sainte Catherine, aujourd’hui disparue. Ils restèrent sans église propre jusqu’en 1834. Les paroissiens se cotisèrent pour acheter un domaine et y construire leur lieu de culte. C’est ainsi qu’est née l’église protestante Sous les Platanes d’Illkirch-Graffenstaden.
Visite commentée

©Jean-Marie Zugmeyer

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