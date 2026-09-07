SEMAINE DE LA FORME AVEC SOUALIGA PASSION, ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN (67400), Illkirch-Graffenstaden

Informations pratiques

SEMAINE DE LA FORME AVEC SOUALIGA PASSION Samedi 3 octobre, 09h30 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN (67400) Bas-Rhin

3 à 5 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T09:30:00+02:00 – 2026-10-03T10:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T09:30:00+02:00 – 2026-10-03T10:30:00+02:00

Nous vous invitons à découvrir ou approfondir cette discipline dans une ambiance conviviale et bienveillante. Chaque séance sera pensée pour favoriser le bien-être global : bouger, respirer, s’exprimer… et surtout se faire plaisir.

ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN (67400) 19 RUE DE L’INDUSTRIE ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN (67400) Illkirch-Graffenstaden 67400 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « email », « value »: « Ambalsxm95@gmail.com »}]

Nous vous invitons à découvrir ou approfondir cette discipline dans une ambiance conviviale et bienveillante. Chaque séance sera pensée pour favoriser le bien-être global : bouger, respirer…