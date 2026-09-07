Visite des extérieurs du Fort Uhrich, Parking du restaurant La Bravade, Illkirch-Graffenstaden

Informations pratiques

Visite des extérieurs du Fort Uhrich Samedi 19 septembre, 09h15 Parking du restaurant La Bravade Bas-Rhin

Rendez-vous parking du restaurant la Bravade

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:15:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:15:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Niché à proximité de Strasbourg, le Parc du Fort Uhrich à Illkirch-Graffenstaden est un véritable havre de paix propice à la découverte et à la détente. Bien que le fort lui-même ne soit pas visitable, le parc offre un parcours enchanteur qui serpente autour de ses douves historiques, permettant ainsi d’admirer le riche patrimoine défensif de la région. En flânant sur les sentiers, les visiteurs peuvent profiter de vues imprenables sur l’édifice tout en s’immergeant dans la verdure environnante. Que vous soyez un passionné d’histoire ou un amateur de balades relaxantes, un moment passé au Parc du Fort Uhrich promet une escapade inoubliable, aux portes de Strasbourg.

Parking du restaurant La Bravade 1 Rte du Fort Uhrich, 67400 Illkirch-Graffenstaden Illkirch-Graffenstaden 67400 Bas-Rhin Grand Est

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