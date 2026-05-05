Découverte contée des Jardins de la Treille d’Or, Jardins de la Treille d’Or, Villeneuve-sur-Vère

Découverte contée des Jardins de la Treille d’Or 6 et 7 juin Jardins de la Treille d’Or Tarn

Gratuit. Sur rendez-vous le vendredi au 06 85 01 16 21 (appelez uniquement entre 11h et 13h du lundi au vendredi).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Les Jardins de la Treille d’Or vous ouvrent les portes d’un univers intimiste, niché au cœur du village de Villeneuve-sur-Vère. Ce jardin clos privé, inspiré des jardins médiévaux, a été planté en 2000 et se découvre comme un lieu de calme et de poésie, où chaque espace évoque l’art de vivre et de cultiver au Moyen Âge.

Au fil de la visite, les plantations, les formes et les ambiances invitent à une déambulation sensible, entre histoire, nature et imaginaire. Des visites contées, proposées à 10h et 16h le samedi et le dimanche, permettent d’entrer pleinement dans l’esprit du lieu.

Une exposition intitulée « Jardins et paysages de Villeneuve vus par les artistes » prolonge cette immersion en offrant un regard contemporain et artistique sur le territoire.

Accueil des groupes sur rendez-vous le vendredi.

Entrée gratuite.

Jardins de la Treille d’Or 45 place du village 81130 Villeneuve-sur-Vère Villeneuve-sur-Vère 81130 Tarn Occitanie 06 85 01 16 21 Accès D600 entre Albi et Cordes. Bus 707.

Les Jardins de la Treille d’Or

©Roselynebismuth