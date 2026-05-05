Fermes en Fête – Distillerie Castan, Distillerie Castan, Villeneuve-sur-Vère

Fermes en Fête – Distillerie Castan 6 et 7 juin Distillerie Castan Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

De 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Visites guidées à 11h et 15h ; partez à la découverte de la production des whiskies. Visite découverte de l’espace de production et du chai de vieillissement.

Distillerie Castan 55 chemin de la Cardonnarie 81130 Villeneuve-sur-Vère Villeneuve-sur-Vère 81130 Tarn Occitanie 05 63 53 04 61 http://distillerie-castan.com/ https://www.facebook.com/distilleriecastan [{« type »: « email », « value »: « contact@distillerie-castan.com »}]

Visite découverte de l’espace de production et du chai de vieillissement.

DR