Partez à la découverte de la Distillerie Castan les 6 et 7 juin !, Distillerie Castan, Villeneuve-sur-Vère
Partez à la découverte de la Distillerie Castan les 6 et 7 juin !, Distillerie Castan, Villeneuve-sur-Vère samedi 6 juin 2026.
Partez à la découverte de la Distillerie Castan les 6 et 7 juin ! 6 et 7 juin Distillerie Castan Tarn
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00
Céline et Sébastien vous invitent les samedi 6 et dimanche 7 juin à percer les secrets de leurs whiskies, spiritueux, apéritifs et vins bio, de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Visites guidées à 11h et 15h : découverte de l’espace de production et du chai de vieillissement.
Distillerie Castan Villeneuve sur vère Villeneuve-sur-Vère 81130 Tarn Occitanie
Whisky bio, chai et secrets de distillation : ouvrez l’œil et le verre portes ouvertes ferme
À voir aussi à Villeneuve-sur-Vère (Tarn)
- Découverte contée des Jardins de la Treille d’Or, Jardins de la Treille d’Or, Villeneuve-sur-Vère 6 juin 2026
- Fermes en Fête – Bio, Céline et Sébastien CASTAN 55 chemin de la Cardonnarie – 81130 Villeneuve sur Vère, Villeneuve-sur-Vère 6 juin 2026
- Fermes en Fête – Distillerie Castan, Distillerie Castan, Villeneuve-sur-Vère 6 juin 2026