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Partez à la découverte de la Distillerie Castan les 6 et 7 juin !, Distillerie Castan, Villeneuve-sur-Vère

Partez à la découverte de la Distillerie Castan les 6 et 7 juin !, Distillerie Castan, Villeneuve-sur-Vère

Partez à la découverte de la Distillerie Castan les 6 et 7 juin !, Distillerie Castan, Villeneuve-sur-Vère samedi 6 juin 2026.

Lieu : Distillerie Castan

Adresse : Villeneuve sur vère

Ville : 81130 Villeneuve-sur-Vère

Département : Tarn

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Partez à la découverte de la Distillerie Castan les 6 et 7 juin ! 6 et 7 juin Distillerie Castan Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Céline et Sébastien vous invitent les samedi 6 et dimanche 7 juin à percer les secrets de leurs whiskies, spiritueux, apéritifs et vins bio, de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Visites guidées à 11h et 15h : découverte de l’espace de production et du chai de vieillissement.

Distillerie Castan Villeneuve sur vère Villeneuve-sur-Vère 81130 Tarn Occitanie
Whisky bio, chai et secrets de distillation : ouvrez l’œil et le verre portes ouvertes ferme

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