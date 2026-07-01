Découverte de 22 œuvres rétroéclairées et émaillées signées Guillaume Bottazzi, Galerie Peretti, Neuilly-sur-Seine

Informations pratiques

Découverte de 22 œuvres rétroéclairées et émaillées signées Guillaume Bottazzi Samedi 19 septembre, 08h00 Galerie Peretti Hauts-de-Seine

En dehors des horaires indiqué, la visite libre depuis l’extérieur est possible.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Vingt-deux œuvres émaillées orangées et rétroéclairées, réalisées en 2025, illuminent la galerie Peretti, avenue Peretti, à Neuilly. Elles sont composées de LED à faible consommation et d’émaux déposés sur du verre trempé et feuilleté. Cette commande in situ implique une approche globale intégrant différents paramètres spécifiques au lieu, tels que la ponctuation des espaces, les couleurs, les ambiances et la nature de la fréquentation.

À l’occasion de la 43e édition des Journées européennes du patrimoine, l’artiste peintre Guillaume Bottazzi, pionnier de la neuroesthétique appliquée, nous invite à un parcours artistique gargantuesque composé de plus de 90 œuvres d’art patrimoniales qui nous font du bien.

Ces œuvres sont à découvrir dans toute la France, des Hauts-de-France à la région Occitanie, en passant par la capitale, le Grand Paris, l’Auvergne-Rhône-Alpes et la Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Guillaume Bottazzi a signé plus de 180 œuvres patrimoniales qui ont la vocation de valoriser le patrimoine, en Europe, aux Etats-Unis, en Chine et au Japon, commandées par des villes, des musées et des architectes. Elles s’inscrivent au patrimoine architectural des lieux où elles se situent.

Cette initiative intervient alors que l’Union Européenne et la France ont désigné la santé mentale comme « Grande Cause nationale » pour 2026. Ces œuvres in situ améliorent notre qualité de vie. Ces créations poétiques, fondées sur des connaissances issues de la neurobiologie, créent un écosystème qui aide à vivre plus heureux.

Le public est invité à se promener en regardant ces œuvres pour voir s’il reçoit sa dose de bien-être.

Site officiel de Guillaume Bottazzi : https://guillaume.bottazzi.org

Galerie Peretti 124 avenue Peretti 92200 Neuilly Neuilly-sur-Seine 92200 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Bottazzi »}, {« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Neuroesth%C3%A9tique »}, {« link »: « https://guillaume.bottazzi.org »}] Cette résidence, créée par le cabinet d’architecture ORY. accueille de façons permanente 22 oeuvres rétroéclairées de l’artiste Guillaume Bottazzi. Lignes de bus 43, 82 et 174, arrêt station ‘rue de l’église’

Découverte des œuvres de Guillaume Bottazzi

© Guillaume Bottazzi – ADAGP Paris