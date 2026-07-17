Découverte du Groupe M6, Groupe M6, Neuilly-sur-Seine
samedi 19 septembre 2026 · Groupe M6 · Neuilly-sur-Seine
Informations pratiques
Découverte du Groupe M6 19 et 20 septembre Groupe M6 Hauts-de-Seine
Les inscriptions ouvriront ultérieurement
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Cette année encore, le Groupe M6 ouvre ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine et vous invite à vivre une expérience unique dans les coulisses de la télévision et de la radio !
Groupe M6 89 avenue Charles-de-Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine Neuilly-sur-Seine 92200 Hauts-de-Seine Île-de-France http://www.groupem6.fr/actualites/journees_du_patrimoine.html https://www.facebook.com/M6;https://instagram.com/m6lachaine/?hl=fr;https://twitter.com/M6Groupe;https://twitter.com/M6 [{« type »: « link », « value »: « http://groupem6.fr »}] Métro Sablons (ligne 1)
Visite commentée
©Patrick Robert | M6
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