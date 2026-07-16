Visite libre de l’Hôtel de Ville de Neuilly-sur-Seine, Mairie de Neuilly-sur-Seine, Neuilly-sur-Seine
samedi 19 septembre 2026 · Mairie de Neuilly-sur-Seine · Neuilly-sur-Seine
Informations pratiques
Visite libre de l’Hôtel de Ville de Neuilly-sur-Seine 19 et 20 septembre Mairie de Neuilly-sur-Seine Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Découvrez un bâtiment historique conservant des décors de la IIIe République dans ses principales salles : hall d’entrée, escalier et vestibule d’honneur, salle du conseil municipal, salle des fêtes et salle des mariages.
Mairie de Neuilly-sur-Seine 96 avenue Achille-Peretti 92200 Neuilly-sur-Seine Neuilly-sur-Seine 92200 Hauts-de-Seine Île-de-France http://www.ville-neuillysurseine.fr L’Hôtel de Ville de style pseudo-Renaissance typique de la fin du XIXe siècle a été construit à partir de 1882 (pose de la première pierre) par les architectes Victor Dutocq et Charles Simonet. La façade en pierre de taille est haute de 40 mètres. Un grand perron supporte le premier étage. L’ensemble du bâtiment est richement décoré de colonnes, stucs et dorures. De nombreuses sculptures et peintures retracent l’histoire de la ville. M1 Sablons / Bus 43, 82, 174
Visite libre
© Ville de Neuilly-sur-Seine
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