Découverte de la biodiversité de Sanches Preignac
mercredi 15 juillet 2026 · Preignac
Informations pratiques
Preignac
Découverte de la biodiversité de Sanches
Aire de Loisirs de Sanches Preignac Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-07-25 12:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Dans le cadre de l’événement La Grande Traversée, découverte de la biodiversité sur l’espace naturel de Sanches avec un éducateur à l’environnement et au développement durable de l’association l’Auringleta. .
Aire de Loisirs de Sanches Preignac 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 76 38 00
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English : Découverte de la biodiversité de Sanches
L’événement Découverte de la biodiversité de Sanches Preignac a été mis à jour le 2026-07-03 par La Gironde du Sud
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