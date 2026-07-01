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Découverte de la biodiversité de Sanches Preignac

mercredi 15 juillet 2026 · Preignac

Découverte de la biodiversité de Sanches Preignac

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Aire de Loisirs de Sanches
Ville
33210 Preignac
Département
Gironde
Tarif
Gratuit

Preignac

Découverte de la biodiversité de Sanches

Aire de Loisirs de Sanches Preignac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-07-25 12:00:00

Date(s) :
2026-07-15

Dans le cadre de l’événement La Grande Traversée, découverte de la biodiversité sur l’espace naturel de Sanches avec un éducateur à l’environnement et au développement durable de l’association l’Auringleta.   .

Aire de Loisirs de Sanches Preignac 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 76 38 00 

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English : Découverte de la biodiversité de Sanches

L’événement Découverte de la biodiversité de Sanches Preignac a été mis à jour le 2026-07-03 par La Gironde du Sud

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