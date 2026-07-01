Informations pratiques

Preignac

Découverte de la biodiversité de Sanches

Aire de Loisirs de Sanches Preignac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:00:00

fin : 2026-07-25 12:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Dans le cadre de l’événement La Grande Traversée, découverte de la biodiversité sur l’espace naturel de Sanches avec un éducateur à l’environnement et au développement durable de l’association l’Auringleta. .

Aire de Loisirs de Sanches Preignac 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 76 38 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Découverte de la biodiversité de Sanches

L’événement Découverte de la biodiversité de Sanches Preignac a été mis à jour le 2026-07-03 par La Gironde du Sud