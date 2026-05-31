Découverte de la chartreuse Port Sainte Marie, La chartreuse Port Sainte Marie, Chapdes-Beaufort

Découverte de la chartreuse Port Sainte Marie 27 et 28 juin La chartreuse Port Sainte Marie Puy-de-Dôme

Participation volontaire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Dans un cadre naturel sauvegardé vous pourrez cheminer sur le site de la chartreuse Port Ste Marie où les bénéoles de l’association vous proposerons de découvrir l’histoire et l’organisation architecturale spécifique d’une chartreuse. Vous pourrez aussi profiter des espaces ludiques autour du patrimoine et de la nature du ludo parc de la chartreuse.

La chartreuse Port Sainte Marie La chartreuse, 63230 Chapdes-Beaufort Chapdes-Beaufort 63230 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « chartreuse.psm@wanadoo.fr »}]

Découvrir l’organisation et l’histoire de la seule chartreuse médiévale d’Auvergne chartreuse patrimoine des combrailles

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