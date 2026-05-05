Parcours d’aventure ludique à la chartreuse, la chartreuse Port Sainte Marie, Chapdes-Beaufort

Parcours d’aventure ludique à la chartreuse 27 et 28 juin la chartreuse Port Sainte Marie Puy-de-Dôme

Le livret de visite sera proposé à 2€ par enfant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T15:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Partir à la decouverte du site de la chartreuse à l’aide d’un livret jeux.

Le parcours permet sous une forme ludique une sensibilisation au patrimoine architectural et au patrimoine naturel du site. La visite pourra aussi se poursuivre par la découverte en toute liberté du « Ludo parc de la chartreuse ».

la chartreuse Port Sainte Marie la chartreuse 63230 Chapdes Beaufort Chapdes-Beaufort 63230 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « chartreuse.psm@wanadoo.fr »}]

Partir à la découverte du site de la chartreuse à l’aide d’un livret jeux. Le parcours permet sous une forme ludique une sensibilisation au patrimoine architectural et au patrimoine naturel du site. livret jeux

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