Découverte de la conduite d’un train TER sur un simulateur SNCF, Site SNCF de Pontlieue, Le Mans
samedi 19 septembre 2026 · Site SNCF de Pontlieue · Le Mans
Informations pratiques
Découverte de la conduite d’un train TER sur un simulateur SNCF Samedi 19 septembre, 10h15, 11h00, 11h45, 12h30, 13h15, 14h00, 14h45, 15h30 Site SNCF de Pontlieue Sarthe
• Inscription sur https://affluences.com à partir du 3 septembre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:15:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00
Venez-vous installer dans le fauteuil du conducteur à bord du simulateur de conduite. Prenez les commandes d’un train, et rentrez dans la peau d’un conducteur !
• Des sessions organisées toutes les 45 minutes
• 8 personnes maximum par session
• Inscriptions obligatoires
Site SNCF de Pontlieue 58 avenue Jean JAURES 72100 Le MANS Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://affluences.com »}]
Venez-vous installer dans le fauteuil du conducteur à bord du simulateur de conduite. Prenez les commandes d’un train, et rentrez dans la peau d’un conducteur !
@SNCF Voyageurs
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