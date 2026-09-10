Découverte de la conduite d’un train TER sur un simulateur SNCF, Site SNCF de Pontlieue, Le Mans

Informations pratiques

Découverte de la conduite d’un train TER sur un simulateur SNCF Samedi 19 septembre, 10h15, 11h00, 11h45, 12h30, 13h15, 14h00, 14h45, 15h30 Site SNCF de Pontlieue Sarthe

• Inscription sur https://affluences.com à partir du 3 septembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:15:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00

Venez-vous installer dans le fauteuil du conducteur à bord du simulateur de conduite. Prenez les commandes d’un train, et rentrez dans la peau d’un conducteur !

• Des sessions organisées toutes les 45 minutes

• 8 personnes maximum par session

• Inscriptions obligatoires

Site SNCF de Pontlieue 58 avenue Jean JAURES 72100 Le MANS Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://affluences.com »}]

Venez-vous installer dans le fauteuil du conducteur à bord du simulateur de conduite. Prenez les commandes d’un train, et rentrez dans la peau d’un conducteur !

@SNCF Voyageurs