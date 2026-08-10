Visite à vélo street art dans la ville ! 43 Grande Rue Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Visite à vélo street art dans la ville !

43 Grande Rue 41-43 Grande Rue, 72000 Le Mans Le Mans Sarthe

Tarif : – – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 19:00:00

fin : 2026-08-26 21:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Partez à la rencontre des fresques du festival Plein champ emblématiques de l’art urbain contemporain. Depuis 2019, près de vingt artistes contribuent au rayonnement de l’art dans la ville et dans la nature pour susciter l’émotion.

Jauge de 20 personnes.

Vélo en bon état et casque obligatoire. .

43 Grande Rue 41-43 Grande Rue, 72000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come discover the murals of the Plein Champ Festival, which are emblematic of contemporary urban art. Since 2019, nearly twenty artists have been helping to promote art in the city and in nature to evoke emotion.

L’événement Visite à vélo street art dans la ville ! Le Mans a été mis à jour le 2026-08-06 par CDT72