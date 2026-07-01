Découverte de la confiserie Kubli, Confiserie Kubli, Morangis

Informations pratiques

Découverte de la confiserie Kubli Samedi 19 septembre, 08h30 Confiserie Kubli Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

La confiserie Kubli rouvre ses portes le samedi 19 septembre à l’occasion des Journées euroéennes du patrimoine 2026, pour les plus gourmands d’entre vous.

Vous découvrirez tous les secrets de la fabrication des bonbons traditionnels.

Les places sont limitées alors ne tardez pas à réserver vos places !

Réservations au 01 69 09 69 35.

Nous vous attendons avec impatience.

Confiserie Kubli 17 rue Gustave-Eiffel 91420 Morangis Morangis 91420 Essonne Île-de-France 01 69 09 69 35 http://www.kubli.fr [{« type »: « phone », « value »: « 01 69 09 69 35 »}]

Visite libre

©kubli