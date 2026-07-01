Visite de l’Église Saint-Michel, Église Saint-Michel, Morangis

Informations pratiques

Visite de l’Église Saint-Michel 19 et 20 septembre Église Saint-Michel Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez l’architecture et l’histoire de cette église dédiée à l’Archange Saint-Michel, dont il est fait mention dès le XIIe siècle.

Comme la plupart des églises rurales de l’époque, elle était faite de bois et n’a pas résisté aux agressions du temps et des guerres. Du bâtiment initial seules subsistent les fondations du clocher.

Église Saint-Michel 2 place Lucien Boilleau 91420 Morangis Morangis 91420 Essonne Île-de-France

Visite libre

© Mairie de Morangis