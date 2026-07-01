L’école d’antan : exposition immersive, Espace Saint-Michel, Morangis

Informations pratiques

L’école d’antan : exposition immersive Dimanche 20 septembre, 14h00 Espace Saint-Michel Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, nous vous proposons un voyage dans le temps. Direction les années 1950-1960 pour une exposition immersive où vous pourrez vous glisser dans la peau d’un écolier. Une dictée sera organisée toutes les heures.

Entre la reconstitution d’une salle de classe et une kermesse d’antan, découvrez les grandes évolutions qui ont conduit à l’école telle que nous la connaissons aujourd’hui.

14h-18h / Espace Saint-Michel / Entrée libre

En partenariat avec l’Association des anciens élèves de Morangis et l’Association Histoire et Philatélie de Morangis.

Espace Saint-Michel 2 rue du Général Leclerc 91420 Morangis Morangis 91420 Essonne Île-de-France https://www.morangis91.com/

Exposition immersive « L’école d’antan »

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