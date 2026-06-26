Découverte de la course landaise et des arènes Arènes Marciac

Informations pratiques

Marciac

Découverte de la course landaise et des arènes

Arènes 9 Chemin de Ronde Marciac Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 15:00:00

fin : 2026-08-12 19:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Claude Biran, en ambassadeur bénévole passionné, accueille les visiteurs curieux d’authenticité aux arènes de Marciac, tous les mercredis après-midi ou sur rendez-vous.

Venez quand vous le voulez entre 15h et 19h.

Gratuit.

Les arènes de Marciac

Ces arènes, d’une capacité de 1000 places, et dont la piste est l’une des plus longues de la Gascogne (45 mètres.), ont également la particularité de posséder de grands arbres dans une partie de la contre-piste, qui fournissent une ombre appréciable à la partie non couverte des gradins.

.

Arènes 9 Chemin de Ronde Marciac 32230 Gers Occitanie +33 5 62 08 21 85 bbiran@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Claude Biran, a passionate volunteer ambassador, welcomes visitors seeking an authentic experience to the Marciac arena every Wednesday afternoon or by appointment.

Come anytime between 3:00 p.m. and 7:00 p.m.

Free admission.

The Marciac Arena

This arena, with a capacity of 1,000 seats and a track that is one of the longest in Gascony (45 meters), also has the unique feature of large trees lining part of the backstretch, which provide welcome shade for the uncovered section of the bleachers.

L’événement Découverte de la course landaise et des arènes Marciac a été mis à jour le 2026-06-26 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65