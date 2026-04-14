Découverte de la faune sauvage du parc, Château et parc de Champs-sur-Marne, Champs-sur-Marne
Découverte de la faune sauvage du parc, Château et parc de Champs-sur-Marne, Champs-sur-Marne vendredi 17 avril 2026.
Découverte de la faune sauvage du parc 17 avril et 19 juin Château et parc de Champs-sur-Marne Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-17T16:30:00+02:00 – 2026-04-17T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-19T12:00:00+02:00 – 2026-06-19T14:00:00+02:00
Les 17 avril et 19 juin
Parc du château de Champs-sur-Marne
Visites découverte de la faune sauvage du parc
Venez découvrir et en savoir plus sur la faune sauvage du parc du château, lors de deux visites animées par La Luciole Vairoise.
Le 17 avril Faune sauvage du milieu forestier, à 14h30.
Le 19 juin Faune sauvage des mares, bassins et prairies, à 10h.
Deux visites exceptionnelles pour porter un autre regard sur le parc, et en découvrir toute la biodiversité !
Durée : 2h
A partir de 12 ans
Tarif : 13 €
Achat des billets sur la e-billetterie https://www.chateau-champs-sur-marne.fr/ (prochainement disponible)
Château et parc de Champs-sur-Marne 31 rue de Paris 77420 Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne 77420 Centre Ville Seine-et-Marne Ile-de-France https://www.chateau-champs-sur-marne.fr/ [{« link »: « https://www.chateau-champs-sur-marne.fr/ »}]
Venez découvrir la biodiversité du parc de Champs qui abrite de nombreuses espèces animales, des bosquets aux prairies en passant par les bassins !
© Isabelle Bertrand / Centre des monuments nationaux
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