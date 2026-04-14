Faune sauvage du parc : le milieu forestier, Château et parc de Champs-sur-Marne, Champs-sur-Marne
Faune sauvage du parc : le milieu forestier, Château et parc de Champs-sur-Marne, Champs-sur-Marne vendredi 17 avril 2026.
Faune sauvage du parc : le milieu forestier Vendredi 17 avril, 14h30 Château et parc de Champs-sur-Marne Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-17T16:30:00+02:00 – 2026-04-17T18:30:00+02:00
Fin : 2026-04-17T16:30:00+02:00 – 2026-04-17T18:30:00+02:00
Vendredi 17 avril
Parc du château de Champs-sur-Marne
Visite Faune sauvage du milieu forestier
Venez découvrir les habitants, parfois discrets, du milieu forestier du parc du château de Champs, en compagnie de La Luciole Vairoise.
Durée : 2h
A partir de 12 ans
Tarif : 13 €
Achat des billets sur la e-billetterie https://www.chateau-champs-sur-marne.fr/ (prochainement disponible)
Château et parc de Champs-sur-Marne 31 rue de Paris 77420 Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne 77420 Centre Ville Seine-et-Marne Ile-de-France https://www.chateau-champs-sur-marne.fr/ [{« link »: « https://www.chateau-champs-sur-marne.fr/ »}]
Venez découvrir les habitants, parfois discrets, des espaces boisés du parc du château de Champs.
© Ray Eye
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