Mai à Vélo 2026, Gustavélo-Campus de Lille, Champs-sur-Marne
Mai à Vélo 2026, Gustavélo-Campus de Lille, Champs-sur-Marne vendredi 1 mai 2026.
Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai Gustavélo-Campus de Lille Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00
Gustavélo-Campus de Lille 5 Boulevard Descartes, 77420 Champs-sur-Marne, France Champs-sur-Marne 77420 Cité Descartes Seine-et-Marne Ile-de-France https://www.univ-gustave-eiffel.fr [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
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