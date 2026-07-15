Découverte de la Haute-Marne à travers Mouins Doulevant-le-Château
mercredi 22 juillet 2026 · Doulevant-le-Château
Informations pratiques
Doulevant-le-Château
Découverte de la Haute-Marne à travers Mouins
Médiathèque de Doulevant-le-château Doulevant-le-Château Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Tout public
Partez à la découverte de la Haute-Marne aux côtés de Mouins, un personnage plein de curiosité ! Entre exploration, anecdotes et atelier nature, les enfants apprendront tout en s’amusant. A partir de 9 ans. .
Médiathèque de Doulevant-le-château Doulevant-le-Château 52110 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 74 19
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English :
L’événement Découverte de la Haute-Marne à travers Mouins Doulevant-le-Château a été mis à jour le 2026-07-07 par Antenne de Joinville
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