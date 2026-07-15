Informations pratiques

Doulevant-le-Château

Découverte de la Haute-Marne à travers Mouins

Médiathèque de Doulevant-le-château Doulevant-le-Château Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Tout public

Partez à la découverte de la Haute-Marne aux côtés de Mouins, un personnage plein de curiosité ! Entre exploration, anecdotes et atelier nature, les enfants apprendront tout en s’amusant. A partir de 9 ans. .

Médiathèque de Doulevant-le-château Doulevant-le-Château 52110 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 74 19

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English :

L’événement Découverte de la Haute-Marne à travers Mouins Doulevant-le-Château a été mis à jour le 2026-07-07 par Antenne de Joinville