Informations pratiques

Doulevant-le-Château

Séance Snoezelen

Médiathèque de Doulevant-le-château Doulevant-le-Château Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Tout public

Offrez à votre enfant (de 1 à 6 ans) une parenthèse de douceur dans un univers apaisant. Lumières, sons, textures et objets sensoriels invitent à la détente, à l’éveil des sens et à un moment de calme propice à la découverte. .

Médiathèque de Doulevant-le-château Doulevant-le-Château 52110 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 74 19

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English :

L’événement Séance Snoezelen Doulevant-le-Château a été mis à jour le 2026-07-07 par Antenne de Joinville