Jeux de société Doulevant-le-Château
jeudi 30 juillet 2026 · Doulevant-le-Château
Informations pratiques
Doulevant-le-Château
Jeux de société
Médiathèque de Doulevant-le-château Doulevant-le-Château Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Tout public
Découvrez de nouveaux jeux, relevez des défis et partagez un moment de convivialité autour d’une table. Que vous soyez stratège, aventurier ou amateur de fous rires, il y en aura pour tous les goûts ! .
Médiathèque de Doulevant-le-château Doulevant-le-Château 52110 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 74 19
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English :
L’événement Jeux de société Doulevant-le-Château a été mis à jour le 2026-07-07 par Antenne de Joinville
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