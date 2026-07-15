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AGENDA · Doulevant-le-Château

Jeux de société Doulevant-le-Château

jeudi 30 juillet 2026 · Doulevant-le-Château

Jeux de société Doulevant-le-Château

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Adresse
Médiathèque de Doulevant-le-château
Ville
52110 Doulevant-le-Château
Département
Haute-Marne
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Doulevant-le-Château

Jeux de société

Médiathèque de Doulevant-le-château Doulevant-le-Château Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

Tout public
Découvrez de nouveaux jeux, relevez des défis et partagez un moment de convivialité autour d’une table. Que vous soyez stratège, aventurier ou amateur de fous rires, il y en aura pour tous les goûts !   .

Médiathèque de Doulevant-le-château Doulevant-le-Château 52110 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 74 19 

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English :

L’événement Jeux de société Doulevant-le-Château a été mis à jour le 2026-07-07 par Antenne de Joinville

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